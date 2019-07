Incidente in autostra a Grandate: scontro tra camion sulla A9

Incidente in autostrada sul tratto della A9 tra Grandate e Fino Mornasco. Due mezzi pesanti si sono scontrati. Si tratta di un camion e di un'autocisterna che, fortunatamente, era vuota al momento dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata autostradale. Gli uomini del 118 hanno soccorso i due conducenti: sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Grandate. Entrambi gli autisti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna ma non sono in pericolo di vita.