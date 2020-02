Incidente in autostrada a San Fermo: scontro in galleria

Incidente in autostrada A9 nel tratto tra Como e Chiasso. L'incidente è avvenuto in galleria nella galleria di San Fermo della Battaglia, Si registrano tre feriti: una donna di 28 anni e due uomini di 29 e 30 anni. Sul posto sono intevrenuti i vigili del fuoco di Como per aiutare i soccorritori della Corce Rossa di San Fermo intervenuti con un'ambulanza e per mettere in sicurezza il tratto di strada, già interessato, peraltro, da quotidiani rallentamenti a causa della riduzione della semicarreggiata a una sola corsia.