Incidente in autostrada, auto ribaltata in galleria a Ponte Chiasso: uomo ferito

Incidente stradale sull'autostrada A9 verso le 13 di martedì 28 agosto 2018: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in galleria a Ponte Chiasso nella carreggiata in direzione sud, quella che dalla Svizzera va verso Milano, subito dopo la dogana di Chiasso Brogeda.



I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono arrivate automedica da Como e ambulanza della croce rossa di Cernobbio. Ferito con diverse contusioni un uomo di 35 anni di Novara, fortunatamente non in gravi condizioni: è stato portato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como che hanno messo in sicurezza la strada, oltre alla polizia stradale che si è occupata di regolamentare il traffico e cui spetteranno i rilievi per comprendere cause e dinamica dell'incidente. Registrate code e rallentamenti a causa della carreggiata bloccata momentaneamente per permettere le operazioni di soccorso.