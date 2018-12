Incidente in autostrada nella galleria di Monte Olimpino, caos traffico: ferito bambino di 4 anni

Incidente sull'autostrada A9 a Como nel primo pomeriggio di mercoledì 5 dicembre 2018: secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'incidente ha coinvolto due veicoli, un camion e un'auto all'interno della galleria di Monte Olimpino in direzione di Milano per cause in corso di accertamento.

Il mezzo pesante, che procedeva dal confine in direzione di Milano, secondo le prime informazioni avrebbe urtato la vettura che si immetteva da Tavernola. A bordo della macchina, una Ford, viaggiava una famiglia di 3 persone, mamma di 45 anni, papà di 43 e un bambino di soli 4 anni.

Sul posto è stata allertata in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio per prestare le prime cure ai feriti: la peggio è toccata alla famiglia, rimasta contusa. I tre sono stati portati all'ospedale di Tradate per accertamenti.

Lunghe code e rallentamenti si sono formati tra Chiasso e Como Monte Olimpino per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi da parte del carroattrezzi.. La circolazione è stata temporaneamente ridotta su una sola corsia all'interno del tunnel dal personale di Autostrade per l'Italia che ha delimitato la zona garantendo la sicurezza dei soccorritori e dei feriti.

Sul posto una pattuglia della Polstrada di Novate per i rilievi e ricostruire dinamica e cause dell'incidente.