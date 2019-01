Incidente in autostrada tra Fino Mornasco e Lomazzo: 2 feriti

Incidente sull'autostrada A9 tra Fino Mornasco e Lomazzo nord in direzione sud, verso Milano, nella mattina di martedì 15 gennaio 2019.

Secondo le prime informazioni una vettura sarebbe andata a sbattere contro un ostacolo per cause in corso di accertamento. E' successo verso le 9.30. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della croce verde di Fino Mornasco e un'automedica da Como per soccorrere i passeggeri a bordo: due le persone coinvolte, tra cui una donna di 32 anni.

L'ambulanza è stata allertata in codice rosso, ma le condizioni dei feriti erano meno gravi di quanto apparissero in un primo momento e sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Intervenuti anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi, Ats Novate e vigili del fuoco di Como che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e la carreggiata.