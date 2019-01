Incidente in autostrada tra Fino Mornasco e Grandate: 5 feriti, uno è grave

Incidente sull'autostrada A9 tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate in direzione nord: è successo verso le 11.30 di mercoledì 2 gennaio 2019. Secondo le prime informazioni sono due le vetture coinvolte e 5 le persone rimaste ferite, tra cui anche due ragazzine di 12 e 16 anni. Uno dei feriti è grave ed è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso, gli altri in codice giallo smistati tra il Sant'Anna, l'ospedale di Legnano e quello di Varese.

I soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza, imponente lo spiegamento di mezzi: in autostrada sono arrivate 4 ambulanze e un'automedica, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso del 118.In ospedale sono finite oltre alle due ragazzine anche una donna di 43 anni, un uomo sempre di 43 anni e un ragazzo di 20 anni.Sul posto anche i vigili del fuoco di Como.Lunghe code si sono formate in seguito all'incidente: a mezzogiorno erano 2 i km di colonna tra Fino e Grandate.