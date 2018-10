Incidente in autostrada a Monte Olimpino, trovato il pirata della strada: denunciato

E' stato identificato il pirata della strada che poco prima delle 22 del 5 ottobre 2018 ha causato un incidente in autostrada da Como, all'altezza di Monte Olimpino, tamponando una vettura su cui viaggiavano 4 ragazzi, rimasti feriti in modo serio ma non in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto in direzione di Milano, nei pressi della galleria Quarcino.

Come scrive la Provincia, nella giornata di sabato la Polizia stradale è riuscita a risalire al pirata che ha provocato l'incidente grazie alla testimonianza di un automobilista di passaggio che ha assistito all'impatto annotando il numero di targa dell'auto poi fuggita. Le forze dell'ordine sono quindi risalite a un uomo di San Fermo della Battaglia denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali.