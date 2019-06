Incidente in autostrada nella galleria di Monte Olimpino: donna ferita

Incidente sull'autostrada A9 nella galleria di Monte Olimpino: per motivi in corso di accertamento una donna di 32 anni è finita con l'auto contro il muro della galleria di Quarcino. Lo schianto in direzione della Svizzera verso le 5.30 di martedì 18 giugno 2019.

Sul posto sono subito intervenute ambulanza da San Fermo e automedica da Como: dopo le prime cure la donna, rimasta ferita, è stata portata all'ospedale Sant'Anna per accertamenti in codice giallo. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per rimettere in sicurezza il mezzo e la sede stradale.

Rientrando dall'autostrada, vigili del fuoco impegnati a Casnate con Bernate per un altro incidente stradale in via Socrate.