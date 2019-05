Incidente in autostrada a Grandate: 4 bambini tra le persone coinvolte

Incidente in autostrada nel tratto tra l'uscita Como Centro e la barriera di Grandate. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno del 19 maggio 2019. Secondo le prime informazioni un veicolo sarebbe andato a sbattere contro il guardrail ma non è chiaro se altre vetture siano state coinvolte. Sei le persone soccorse dal 118. Tra loro anche quattro bambini di 2 e 4 anni. Sembra che nonostante la grande apprensione per le condizioni dei due piccoli nessuno abbia riportato ferite o lesioni serie.