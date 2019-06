Como, incidente in autostrada a Monte Olimpino

Incidente in autostrada A9 poco dopo le ore 8 del mattino del 14 giugno 2019. Un'auto, secondo le prime informazioni, sarebbe andata a sbattere contro il guardrail in località Monte Olimpino. L'incidente ha causato non pochi disagi alla viabilità autostradale con code in direzione di Grandate-Milano. Una persona è rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.