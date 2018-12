Incidente in autostrada a Como: caos traffico

Incidente in autostrada A9 in direzione di Milano appena prima dell'uscita per Como centro intorno alle 17.15 del 7 dicembre 2018. Diversi tre i veicoli coinvolti. Tre donne sono rimaste ferite e sono state soccorse dalle ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e dalla Croce Azzurra di Como intervenute in codice rosso. L'incidente ha causato gravi disagi alla viabilità con code non solo sull'arteria autostradale ma anche sulla viabilità ordinaria nelle immediate vicinanze.

Due delle auto coinvolte sono con targa ticinese. Nessuna delle donne ferite è grave.