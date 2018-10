Auto pirata causa incidente in autostrada a Monte Olimpino: 4 ragazzi feriti

Incidente in autostrada a Como poco prima delle ore 22 del 5 ottobre 2018. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Per la precisione l'incidente è stato causato da un'auto pirata guidata da un uomo che è fuggito dopo avere tamponato l'altra auto sulla quale viaggiavano quattro giovani amici - due ragazzi di 25 anni e due ragazze di 24 - che sono rimasti feriti in modo piuttosto serio. Nssuno di loro è in pericolo di vita. Sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo. L'incidente e le operazioni di soccorso hanno causato disagi al traffico che è stato rallentato. L'incidente è avvenuto in direzione di Milano nei pressi della galleria Quarcino di Monte Olimpino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Como.