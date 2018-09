Incidente in autostrada: code a Monte Olimpino

Incidente in autostrada poco prima delle ore 18.30 a Como. Il tamponamento è avvenuto tra due vetture poco dopo l'ingresso in autostrada a Ponte Chiasso in direzione di Milano. Un uomo di 27 anni e una donna di 34 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso. Per consentire lo svolgimento dei soccorsi da parte delle ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e di San Fermo della Battaglia l'accesso all'autostrada è stato temporaneamente chiuso. Inevitabili le code in direzione di Milano e i disagi alla viabilità autostradale.