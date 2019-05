Incidente in autostrada tra Como e Monte Olimpino: traffico in tilt

Traffico e code sull'autostrada A9 per un incidente tra Como centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera poco prima delle 9 di giovedì 2 maggio 2019.

Secondo le prime informazioni sono due i mezzi coinvolti: ferito in maniera lieve un uomo di 56 anni.

Pesanti i disagi per il traffico con lunghe code che si sono create in direzione della Svizzera.



Mattinata di passione, dunque, per gli automobilisti comaschi che sempre nell'ora di punta si sono trovati alle prese anche con la via per San Fermo chiusa a causa di un grosso albero caduto in mezzo alla strada.