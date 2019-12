Caos traffico per un incidente in autostrada: schianto in galleria a Monte Olimpino

Un incidente avvenuto in autostrada poco prima delle ore 10 della mattina del 19 dicembre 2019 ha messo a dura prova la viabilità di Como. L'incidente è avvenuto nella galleria di Monte Olimpino, in direzione Milano (la foto è di repertorio). L'incidente sembra essere stato abbastanza grave, tanto che i mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti in codice rosso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere ion sicurezza il tratto autostradale interessato dallo schianto. Ancora poche e frammentarie le notizie che riguardano la dinamica dell'incidente. Per ora si sa solo che ci sarebbe una sola persona ferita, una donna di 61 anni in condizioni piuttosto serie.

L'incidente in autostrada ha avuto ripercussioni pesanti anche sulla viabilità ordinaria. Ad aggravare la situazione traffico concorre, infatti, la chiusura di via per San Fermo che è resa inaccessibile a causa della frana caduta il giorno prima e per la quale sono ancora in corso verifiche statiche per capire se e quando possa essere riaperta.