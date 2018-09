Incidente in autostrada tra Lomazzo e Fino Mornasco, 5 ragazzi feriti all'alba

Incidente stradale sull'autostrada A9 all'alba di sabato 29 settembre 2018: è successo nel tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, in direzione Como.

Due le auto coinvolte: da chiarire la causa e la dinamica dello schianto, avvenuto prima delle 7. Nell'impatto sono rimasti feriti 5 ragazzi, tutti maschi, di 20, 21, 22, 23 e 26 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze da Lomazzo e da Rovellasca che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Cantù e al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Ripercussioni anche sulla circolazione autostradale: alle 8.34 l'uscita di Fino Mornasco, in direzione nord, era ancora chiusa al traffico, provenendo da Lainate, proprio a causa dell'incidente. Uscita consigliata dal sito di Autostrade per l'Italia è quella di Lomazzo Nord.