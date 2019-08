Incidente in autostrada tra Fino e Lomazzo: 6 feriti

Incidente in autostrada nel tratto tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord intorno alle ore 8.30 della mattina del 15 agosto 2019. I veicoli coinvolti sarebbero almeno due. A bordo delle vetture che si sono scontrate c'erano tre ragazzi di 19, 24 e 26 anni, una coppia di 47 anni lui e 50 lei e un bambino di 8 anni. Sul posto sono intervenute un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Grandate e della Croce Verde di Fino Mornasco. Sembra che nessuno dei feriti sia in condizioni gravi. L'incidente e le operazioni di soccorso hanno avuto pesanti conseguenze sulla viabilità autostradale con coda da Como in direzione Milano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.