Auto ribaltata a Tavernerio: ferito un anziano

Incidente a Tavernerio: un'auto si è ribaltata poco prima delle ore 19 del 16 luglio 2020. Al volante c'era un uomo di 79 anni che è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como per estrarlo dalla macchina e affidarlo alle cure del personale del 118 intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Como. L'incidente è avvenuto in via Guglielmo Marconi. Non sono chiare le cause e la dinamica ma durante il sinistro il muro e la ringhiera di recinzione di una proprietà privata sono rimasti danneggiati. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.