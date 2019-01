Incidente a Grandate: il ribaltamento ripreso in diretta

Incidente a Grandate poco dopo le ore 3 del mattino del 19 gennaio 2019. Un'auto con a bordo un ragazzo di 23 anni si è ribaltata mentre percorreva la Statale dei Giovi. Le telecamere esterne del bar Tropical hanno ripreso l'incidente in diretta.

Dalle immagini sembra di intuire che la Fiat Panda del giovane si sia ribaltata dopo l'urto con un'auto che in un primo momento sembra essersi allontanata senza fermarsi per prestare soccorso. A soccorrere il ragazzo è stato, invece, un uomo che transitava in quel momento in bibicletta e che da come si può vedere da una delle due riprese video è passato dal luogo dello schianto pochissimi secondi prima che succedesse. Ad ogni modo il giovane automobilista è uscito da solo dall'abitacolo dell'auto ribaltata pressoché illeso.