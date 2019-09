Auto si ribalta a Fino Mornasco: due donne incastrate nell'abitacolo

Incidente stradale a Fino mornasco, nella mattinata di martedì 3 settembre. Paura per due giovani donne rimaste incastrate nell'auto ribaltata.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.30 in via Zara. La vettura, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è ribaltata sulla carreggiata. Due giovani donne sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Liberate dai vigili del fuoco di Como, sono state poi affidate al personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze e trasportate all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due donne che si trovavano nei pressi.