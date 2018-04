Incidente a Figino Serenza, auto ribaltata: un ferito

Incidente a Figino Serenza in via don Luigi Meroni, all'altezza del civico 59, intorno a mezzogiorno del 7 aprile 2018. Un uomo di 53 anni era alla guida della sua automobile quando, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù, ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi dai passanti. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e lo hanno affidato alle cure del medico del 118 e degli uomini della Croce Rossa di Cantù che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù. L'uomo non ha riportato gravi ferite.