Incidente ad Arosio: ciclista travolto da un'auto

Grave incidente ad Arosio: un ciclista di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'urto con un'auto. A bordo della macchina c'era una coppia di anziani di 81 e 84 anni. Il ciclista è stato soccorso da l'elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare i soccorritori a districare i due anziani rimasti intrappolati nell'abitacolo. L'automobile, infatti, è uscita di strada e si è ribaltata. I due anziani sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. La violenza dell'impatto e la gravità dell'incidente sono ben evidenti dalle condizioni della bicicletta. Ancora non si conoscono con esattezza le condizioni del ciclista. Seguiranno aggiornamenti.