Incidente ad Asso, auto ribaltata nel fiume: donna ferita

Pauroso incidente stradale ad Asso sulla provinciale 41: un'auto guidata da una donna è uscita di strada sfondando il guard rail. La vettura si è ribaltata nel volo, finendo a testa in giù nel torrente in località Maglio. E' successo poco prima delle 22 di venerdì 21 giugno 2019.

Subito sono stati allertati i soccorsi per la donna di 50 anni alla guida: sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Canzo ed Erba, oltre all'autogru da Como per il recupero della vettura. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza della croce rossa di Asso e portata in codice giallo in ospedale.

Allertati anche i carabinieri per chiarire causa e dinamica dell'incidente.