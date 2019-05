Incidente ad Arosio: 4 ragazzi feriti, uno incastrato nell'auto ribaltata

Incidente ad Arosio sulla provinciale 32, la Novedratese, nella notte del 25 aprile 2019: erano circa le 3.30 quando un'auto si è ribaltata finendo fuori strada in un campo. Avrebbe fatto tutto da sola: dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Cantù intervenuti per i rilievi.

Feriti i 4 ragazzi a bordo, uno di 25, due di 26 e uno di 27 anni: uno è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distraccamento di Cantù per estrarlo e affidarlo alle cure del personale medico.

Ad Arosio sono accorse d'urgenza tre ambulanze da Giussano, Seregno e Lurago, oltre all'automedica: i feriti sono stati trasportati in codice giallo e codice verde negli ospedali di Erba, Desio e Cantù.

Ancora ragazzi, questa volta giovanissimi, sono rimasti feriti in un altro incidente sempre nella notte del 25 aprile, questa volta a Como in via Bixio.