Incidente ad Arosio, camion ribaltato: caos traffico sulla Novedratese

Incidente stradale ad Arosio sulla Novedratese: un camion di è ribaltato in mezzo alla strada, nella zona tra Giussano e Briosco, nel pomeriggio di giovedì 10 gennaio 2019.

Come scrive Monza Today, è succcesso intorno alle 14.20 in seguito alla scontro tra un'auto e un camion.

Il mezzo pesante si è ribaltato in mezzo alla strada mandando in tilt il traffico tra via Tofane e la rampa di ingresso della Valassina.



Sul posto è intervenuto il 118, ma tutti i feriti — due uomini di 34 e 40 anni e una ragazza di 26 — hanno rifiutato i soccorsi. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, di Como e di Desio con cinque automezzi che stanno rimuovendo il mezzo pesante.

Nella mattina sempre del 10 gennaio il ribaltamento di un'auto a Laglio ha mandato in tilt il traffico sulla Statale Regina.