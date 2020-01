Incidente ad Arosio, paura per due bimbe di 1 e 3 anni

Un banale tamponamento che però ha destato molta preoccupazione, quello accaduto poco prima di mezzogiorno del 26 gennaio 2020 ad Arosio, lungo via Vallassina. Nell'incidente, infatti, sono rimasti coinvolti due bambine di 1 e 3 anni che viaggiavano a bordo dell'auto dei genitori. Due ambulanze della Croce Rossa di Cantù e del Sos di Lurago d'Erba hanno soccorso le piccoline e le hanno trasportate in codice verde agli ospedali di Desio e di Erba per un controllo. Nessuna di loro ha riportato ferite o lesioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada su cui è avvenuto l'incidente.