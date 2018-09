Incidente ad Arosio tra auto e camion: donna ferita grave

Incidente ad Arosio nella prima mattina del 13 settembre 2018. Poco prima delle ore 6 un'auto e un camion si sono scontrati in modo pressoché frontale. Alla guida della vettura c'era una donna di 44 anni che è rimasta ferita in modo piuttosto grave. La donna è stata soccorsa da un'automedica e da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba ed è stata trasportata all'ospedaleSant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente e per aiutare i soccorritori del 118 ad estrarre la donna dall'abitacolo.