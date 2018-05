Incidente nella notte ad Arosio: 2 feriti

Incidente nella tarda serata di sabato 12 maggio 2018 ad Arosio: l'impatto, intorno alle 23, ha coinvolto due vetture in via Don Sirtori all'altezza del civico 2.

Lo scontro è stato violento, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: ad Arosio sono arrivate due automediche e due ambulanze per soccorrere due uomini rimasti feriti: si tratta di un 36enne e di un 39enne. Interventui anche i vigili del fuoco di Como per aiutare il personale medico ad estrarre i feriti dalle auto e per mettere in sicurezza la strada e le vetture. Allertati per i rilievi anche i carabinieri di Cantù.

I feriti sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Cantù e al San Gerardo di Monza.