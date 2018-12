Incidente ad Arosio, auto ribaltata: quattro feriti

Incidente poco dopo le ore 16 ad Arosio, lungo la strada provinciale 41 tra Arosio e Giussano. Secondo le prime infromazioni sarebbero cinque le auto coinvolte. Una di queste si è addirittura ribaltata a causa dell'incidente. Quattro le persone ferite, tre delle quali sono donne. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e del Sos di Lurago d'Erba e un'automedica.

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Cantù, Carate Brianza e Seregno, per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza la strada. Inevitabili i disagi alla viabilità sulla provinciale a causa delle operazioni di soccorso. Spetta ai carabinieri della compagnia di Cantù valutare le eventuali responsabilità. Stando ai primi aggiornamenti nessana delle persone ferite sarebbe in pericolo di vita anche se una di loro è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo.