Incidente ad Argegno: 3 feriti, uno incastrato nell'auto

3 persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto tra Argegno e Colonno, sulla Statale Regina, nella mattina di venerdì 9 marzo 2018. Lo schianto, che ha coinvolto, secondo le prime informazioni raccolte, due auto e un furgone, è accaduto intorno alle 9.30. Una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Como e da Menaggio per estrarre i feriti dalle auto, come si vede nelle foto inviate da una lettrice di QuiComo.

Allertati anche i carabinieri di Menaggio per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, che sembrerebbe frontale, e bloccare il traffico per permettere i soccorsi chiamati in codice rosso. Code si sono formate sulla Regina. I feriti, tre uomini di 31, 37 e 60 anni, sono stati affidati alle cure dei sanitari intervenuti con due ambulanze da San Fedele e da Menaggio. Le loro condizioni sarebbero serie: sono infatti stati portati in ospedale in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e a Gravedona.