Due incidenti ad Argegno e Bellagio: due giovani soccorsi dall'elicottero

Due incidenti piuttosto gravi si sono verificati nella mattinata del 16 settembre 2018 in provincia di Como. Nel primo caso si tratta di un brutta e rovinosa caduta in bicicletta. Il ciclista ferito ha 20 anni: si trovava lungo la provinciale 13 ad Argegno ed è stato soccorso da un'ambulanza e dall'elicottero del 118 di Como. Nel secondo a restare ferito è stato un motociclista di 30 anni che si è scontrato con un'auto lungo una strada a Bellagio, in località Mulini del Perlo. Anche in questo caso è intervenuto l'elisoccorso decollato da Milano. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale (Gravedona il primo, San Fermo della Battaglia il secondo) in codice giallo. Gli incidenti si sono verificati intorno alle 11 della mattina.