Incidente ad Argegno: 5 feriti all'alba

Incidente ad Argegno intorno alle 5.30 del mattino di lunedì 26 febbraio 2018. Due auto si sono scontrate sulla Statale Regina. L'impatto è stato violento e nell'urto cinque persone, tutti maschi, sono rimasti feriti, anche se non in modo grave. Sul posto sono intervenute due ambykanze della Croce Ross di San Fedele Intelvi e della Croce Rossa di Cernobbio. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare gli uomini del 118 a soccorrere i feriti rimasti incastrati nell'abitacolo.

Le persone coinvolte sono, come detto, tutti uomini e hanno 24, 33, 42, 48 e 49 anni. Uno di loro sarebbe rimasto ferito in modo piuttosto serio ma nion sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per consentire lo svolgimento dei soccorsi e i rilievi dei carabinieri che serviranno a stabilire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.