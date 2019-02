Incidente ad Appiano Gentile, moto contro autobus: ferito un ragazzo

Incidente ad Appiano Gentile in via Italia all'altezza del civico 23. Un autobus e una moto si sono scontrati intorno alle ore 14. Il motociclista è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e un'automedica. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con una gru, evidentemente per rimuovere dalla carraggiata il mezzo pesante.

Il motociclista ferito è un ragazzo di 18 anni. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (media gravità).