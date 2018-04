Incidente ad Appiano Gentile: ferito uomo di 33 anni

Incidente ad Appiano Gentile intorno alle 13.30 del 13 aprile 2018. Un'auto è uscita di strada mentre percorreva via Como. Alla guida c'era un uomo di 33 anni che è rimasto ferito in modo serio. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e dai vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori del 118 ad estrarre il ferito dall'abitacolo e hanno collaborato alla messa in sicurezza della strada e alla rimozione del veicolo incidentato.