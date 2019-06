Incidente ad Appiano Gentile, 2 feriti

Violento incidente ad Appiano Gentile tra due auto: due persone ferite nella prima mattina di sabato 1° giugno 2019. Lo schianto intorno alle 6 in via della Resistenza, all'altezza del civico 18.

Un impatto molto forte che ha causato ingenti danni alle vetture, come si vede nelle immagini scattate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non sarebbero gravi le condizioni delle due persone ferite, una di 29 e l'altra di 33 anni. Subito intervenute due ambulanze da Lurate e Appiano e un'automedica da Como che hanno trasportato i feriti in ospedale in codice giallo, al Sant'Anna e a Tradate.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dello schianto e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale.