Incidente ad Anzano del Parco, scontro tra auto e moto: 5 feriti

Incidente nel pomeriggio di venerdì 8 giugno 2018 poco dopo le 16.30 ad Anzano del Parco sulla strada statale 342. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, un'auto e una moto si sono scontrate.

La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 27 anni. Feriti anche i 4 occupanti della vettura, tre giovani di 18, 19 e 23 anni e un uomo di 60.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso perchè le condizioni del 27enne sembravano gravi: ad Anzano è arrivata un'ambulanza da Lurago d'Erba ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Il motociclista è stato portato in ospedale dall'elicottero in codice giallo ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita e sarebbe sempre rimasto cosciente.

Domenica 3 giugno un incidente tra auto e moto a Nesso aveva causato il ferimento grave di un 29enne.