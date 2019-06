Incidente a Uggiate tra ambulanza e auto: 4 feriti sulla Lomazzo-Bizzarone

Incidente stradale a Uggiate Trevano sulla provinciale 23, la Lomazzo-Bizzarone, verso le 8 di giovedì 27 giugno 2019. Secondo le prime ricostruzioni, un'ambulanza in sirena che procedeva per un intervento, durante un sorpasso ad alcune macchine, è andata a scontrarsi violentemente contro un'auto in fase di svolta. L'autista del mezzo di soccorso avrebbe tentato di frenare ma non è riuscito a evitare l'impatto con la macchina, finita fuori strada. 4 le persone ferite, fortunatamente in modo non grave e trasporati allospedale Sant'Anna per accertamenti. Si tratta di tre uomini di 27, 45 e 49 anni e una donna di 54 anni. Disagi al traffico sulla Lomazzo- Bizzarrone. Rilievi affidati alla polizia locale.