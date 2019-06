Incidente ad Alzate Brianza tra auto e furgone: donna ferita

Incidente tra un'auto e un furgone ad Alzate Brianza in via Santuario: per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati e il furgone è finito contro un muretto a bordo strada. E' successo poco prima delle 11 gi giovedì 27 giugno 2019: sul posto sono intervenute un'ambulanza per soccorrere una donna di 64 anni rimasta lievemente ferita e portata all'ospedale di Cantù per accertamenti. Al lavoro anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la strada.