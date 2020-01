Incidente ad Alzate Brianza: ferito anche un 90enne

Incidente ad Alzate Brianza intorno alle ore 15 del 4 gennaio 2020. Due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre percorrevano in direzioni opposte la SP 38. Nell'impatto sono rimasti ferite due persone. Si tratta di due uomini di 49 e 89 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada mentre le squadre del Sos di Lurago d'Erba e della Croce Rossa di Cantù hanno soccorso i feriti. La strada è rimasta chiusa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e valutare le responsabilità dell'incidente.