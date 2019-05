Incidente ad Alzate Brianza: giovane motociclista in fin di vita

Gravissimo incidente ad Alzate Brianza, in via Don Giovanni Minzoni, località Carbusate.

Poco dopo le ore 18.30 un'auto e una moto si sono scontrati. Tre le persone coinvolte e soccorse dalle ambulanze del Sos di Lurago d'Erba e della Croce Rossa di Montorfano, si tratta di due giovani di 25 e 29 anni e di un uomo di 36 anni. Il giovane motociclista è rimasto ferito in modo molto grave. I soccorritori del 118 hanno effettuato le manovre di rianimazione. Il centauro in fin di vita è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.