Incidente ad Alzate Brianza, auto fuori strada: ragazza soccorsa all'alba

Paura all'alba di sabato 24 novembre 2018 ad Alzate Brianza per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ragazza di 21 anni. La giovane è finita fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la provinciale 38, la strada che porta a Cantù, verso le 5. Subito è scattato l'allarme e la richiesta di soccorso: ad Alzate sono intervenute ambulanza da Montorfano e automedica da Como. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Como per aiutare il personale medico a estrarre la ragazza dalla vettura, finita in una piccola scarpata in mezzo alla vegetazione a lato della carreggiata. Allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La giovane, rimasta ferita, è stata portata in codice giallo, dunque, con indicazione di media criticità, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Nella stessa notte, poche ore prima, un altro ragazzo è rimasto ferito uscendo di strada con l'auto: l'incidente a Porlezza.