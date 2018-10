Alzate Brianza, auto fuori strada finisce in un prato: ferito il conducente

Incidente ad Alzate Brianza intorno alle 22.45 di giovedì 18 ottobre in via del Lavatoio. Un'auto, per ragioni ancora da stabilire, è uscita di strada ribaltandosi e finendo su un fianco in mezzo a un prato a lato della carreggiata. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 46 anni che è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano. Inizialmente le condizioni dell'uomo sono sembrate gravi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare gli uomini del 118 a soccorrere l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita.