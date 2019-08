Incidente ad Alzate Brianza, auto ribaltata: due feriti

Incidente ad Alzate Brianza poco prima di mezzogiorno del 18 aprile 2019. Un'auto si è ribaltata terminado la sua corsa su un fianco. L'incidente è avvenuto in via XXV Aprile. A bordo c'erano due anziani che sono stati soccorsi inizialmente da alcuni passanti. Sul posto sono poi giunti gli uomini del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano e un'automedica. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.