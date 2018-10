Incidente ad Alserio, auto ribaltata: gravissimo ragazzo di 23 anni

Grave incidente stradale ad Alserio nella mattina di mercoledì 10 ottobre 2018: secondo le prime informazioni raccolte, l'automobilista, un ragazzo di 23 anni, è finito fuori strada con la sua auto. La vettura si è ribaltata, finendo oltre la carreggiata, su un muretto come si vede nelle foto. E' succeso in via Carcano poco prima delle 9. Secondo le prime informazioni raccolte, l'incidente sarebbe stato causato da un malore.

Il giovane è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco di Erba e affidato alle cure dei medici. Sul posto sono arrivate in codice rosso ambulanza da Erba e automedica da Como, ma viste le condizioni del ferito il personale medico ha ritenuto necessario richiedere anche l'intervento dell'elicottero del 118.



Il giovane è stato portato con la massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese.

Rilievi affidati alla polizia locale che dovrà ricostruire dinamica e cause dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Como.