Incidente ad Albese con Cassano: grave un motociclista

Grave incidente ad Albese con Cassano intorno alle ore 16.20 in viale Lombardia, ossia la statale che porta a Lecco. Un'auto e una moto si sono scontrate. L'urto è stato violento e il ragazzo di 31 anni che viaggiava in sella alla moto è rimasto ferito in modo grave. Tuttavia stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito è stato soccorsdo da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo.