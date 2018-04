Incidente ad Albese: una ragazza e un uomo feriti

Incidente stradale ad Albese con Cassano intorno alle 20 del 21 aprile 2018. Due auto si sono scontrate frontalmente in viale Lombardia. L'impatto è stato violento. Una ragazza di 23 anni e un uomo di 42 anni sono rimasti feriti in modo serio. Sul posto sono accorse due ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e della Croce Azzurra di Como che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Erba e all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente e, soprattutto, per estrarre i feriti dfagli abitacoli dei veicoli incidentati.