Incidente a Tavernola: si schianta contro i cartelli stradali dell'aiuola

Incidente a Como, in via per Cernobbio, in località Tavernola: una ragazza di 35 anni è uscita di strada con la sua auto ed è salita sull'aiuola dello spartitraffico finendo contro i cartelli stradali. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio ma dopo le prime cure sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale poiché è uscita illesa dall'incidente. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como e Cernobbio. Lievi i disagi al traffico.