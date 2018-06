Incidente a Como: ferito un motociclista

Incidente a Como, in viale Cesare Battisti, poco dopo le ore 11.30 di sabato 2 giugno 2018. Un uomo in sella a una Harley Davidson è rimasto coinvolto nell'urto con un altro veicolo. A causa della caduta il motociclista ha riportato serie ferite ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente ha causato notevole traffico soprattutto a causa dei soccorsi. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù ed è stato trasportato al l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.