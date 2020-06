Grave incidente in autostrada tra Fino Mornasco e Lomazzo: coinvolti anche bambini

Sono 5 i veicoli implicati nell'incidente sull'autostrada A9, nel tratto tra Fino Mornasco e Lomazzo avvenuto oggi, 20 giugno, intorno alle 17.40. 5 le persone ferite, tra cui (oltre ad un uomo di 82 anni, una donna di 83 e una di 42 anni) anche una bimba di 7 anni e un bambino di 11. Sul posto sono già accorse squadre dei vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Lomazzo e Saronno (Comando di Varese) , tre ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. Si stanno creando inevitabili code lungo il tratto di autostrada in direzione Milano. L'incidente è avvenuto al km 26/2. Due dei feriti sono stati portati in codice giallo al Sant'Anna. Il codice rosso è stato condotto con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XVIII di Bergamo. Presente in loco anche Polstrada per i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.