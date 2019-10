Como, auto sfonda la vetrina della lavanderia di Camerlata

Incidente nella notte poco dopo le 3.30 in via Pasquale Paoli a Como. Una macchina, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada ed è finita contro la vetrina della lavanderia nei pressi di piazza Camerlata. La macchina ha letteralmente sfondato la vetrina entrando nel negozio. Ingenti i danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena dell'incidente. Il conducente, un ragazzo di 22 anni, è rimasto ferito in modo lieve.